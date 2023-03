SC Rheden en Elsweide winnen en liggen op kampioenskoers, VVO verslaat Eldenia

Eerste klasse D

Zo gemakkelijk als in de heenwedstrijd in Elden ging het niet voor VVO (6-1 winst), maar het potje tegen Eldenia leverde wel drie punten op. Verdediger Kay van Huet scoorde al vroeg uit een corner de enige treffer: 1-0. ,,We hadden het lastig met Eldenia”, erkende VVO-trainer Peter Gerritsen. ,,Zeker na rust, maar in de tegenstoten hadden we de wedstrijd wel eerder moeten beslissen. Die kansen hebben Marco Corba, Ramon van Steenbergen, Sander Beek en Berni van Vloten gehad.” Roy van der Hoek, trainer van Eldenia, vond dat zijn ploeg niets te verwijten viel. ,,We hebben te weinig gekregen. Na rust heeft alleen Eldenia gevoetbald. VVO moet blij zijn met de drie punten, maar het geeft wel vertrouwen voor de komende wedstrijden. Het was een prima wedstrijd van onze kant.” Komend weekeinde wacht voor Eldenia in Elden de derby tegen VDZ.