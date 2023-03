SC Rheden na winst op Activia hard op weg naar titel: 'nog vijf finales’

De ontlading bij de Rhedense selectie direct na het laatste fluitsignaal van arbiter Buitink vertelde alles over hun gemoedstoestand. Er was opluchting en vooral blijdschap bij de spelers en stafleden. Logisch, want halverwege zag het er nog slecht uit voor de koploper. Activia leidde met 0-2 en zou daarmee Rheden tot vier punten naderen. Er was bovendien nog meer tegenslag, want Wouter Jansen moest per brancard van het veld na een stevig duel en er werd even gevreesd voor een beenbreuk.