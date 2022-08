SC Westervoort heeft plotseling een heuse international in huis

Of ze bij SC Westervoort lang van hem zullen kunnen genieten, moet nog blijken. De ambities van Manu Richardson (officieel Emmanuel, roepnaam ‘Manu’) reiken namelijk hoger dan de derde klasse, het niveau waarop de ploeg van trainer Wim Bleijenberg uit gaat komen na het in juni behaalde kampioenschap in 4D.

,,Ik wil op het hoogste niveau spelen’’, vertelt de 20-jarige middenvelder. In Nederland betekent dat dus de eredivisie, verduidelijkt hij. ,,That’s my dream’’, zegt Richardson, die zijn verhaal doet in het Engels; de Nederlandse taal is hij nog niet machtig, nadat hij vorig jaar vanuit Saint-Martin (de Franse helft van het deels Nederlandse eiland Sint Maarten) in Arnhem kwam wonen.