Scheidsrechter Rutten staakt DVV-Pax na commentaar en springt in zijn auto

De arbiter staakte het duel na 24 minuten bij een 0-0 stand, omdat er vanuit de dug-out van Pax commentaar op zijn leiding was. ,,Een van mijn spelers maakte een tackle op de bal", aldus trainer Ron Olyslager van het Duivense DVV. ,,Hij raakte ook de tegenstander, maar de scheidsrechter wilde geen verzorging toelaten in het veld. Toen is er blijkbaar wat geroepen en staakte hij de wedstrijd. Wij hadden er part noch deel aan. Er is verder ook helemaal niets gebeurd.”