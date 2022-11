Schokeffect blijft uit: Met Koenen meer van hetzelfde bij RKHVV

Trainer Frans Koenen, die afgelopen dinsdag het stokje van de weggestuurde Maik Angenent overnam, begon dus in mineur. Hij stuurde vrijwel dezelfde spelers het veld in, als Angenent gewoon was te doen. Hij schoof wel wat met poppetjes. Danny Bosch startte bijvoorbeeld als linksbuiten en Luuk Pelkman als rechtsback.

,,Ik heb zo geprobeerd wat meer diepgang en snelheid in de aanval te krijgen", verklaarde Koenen. ,,Voor de rust lukte dat ook bij vlagen. Maar in de laatste fase ging het steeds mis. Of de beslissende pass kwam niet aan of de balaanname was niet goed genoeg.”