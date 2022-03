Scorebord: alle uitslagen zaterdagvoetbal

MEC'07 loopt weg bij Teisterban­ders en BZS

In de vierde klasse Zuid 1 deed MEC'07 donderdagavond goede zaken door in Kerk-Avezaath met 1-2 te winnen van Teisterbanders. De ploeg neemt op de ranglijst afstand van hekkensluiters Teisterbanders en BZS. In de vijfde klasse verloor SCZ onnodig met 0-1 van Ruwaard.

18 maart