Scorebord: uitslagen zondagvoetbal

Weinig handen schudden voor voormalig TEC-spe­ler Wimilio Vink bij terugkeer in Tiel

Na vier seizoenen TEC maakte Wimilio Vink (28) in de zomer van 2020 de overstap naar Spakenburg. Zaterdagmiddag keert hij na twee jaar voor even terug in Tiel, als hij het met zijn club opneemt tegen TEC.

22 april