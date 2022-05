Scorebord: uitslagen zondagvoetbal

Sc Valburg koning in de Betuwse kelder met ex-prof Bert Willemsen aan het roer: ‘Hij was de beste’

SC Valburg is hard op weg om als beste ‘Betuwse’ club in de vierde klasse A van het zaterdagvoetbal te eindigen. De Valburgers wonnen zaterdag in Elst met 2-0 van Elistha en hebben een gat van negen punten met de Elster ploeg geslagen.

24 april