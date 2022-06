‘SDOUC is completer dan Grol en een stap verder’

Zaterdag­teams De Treffers en Oranje Blauw overtui­gend ronde verder, voetbal­sters Trekvogels onderuit

NIJMEGEN - Oranje Blauw heeft in de nacompetitie om promotie de eerste slag geslagen. De ploeg die vorige week in de vierde klasse A verrassend de laatste periode pakte, versloeg in Heelsum derdeklasser Redichem: 0-2.

11 juni