SDOUC is optimistisch: ‘Met Jan Vreman gaan we voor het kampioenschap’

Het nieuws dat Jan Vreman de ontslagen Reinier Robbemond als hoofdtrainer van De Graafschap opvolgde, had geen negatieve gevolgen voor de Ulftse koploper in de tweede klasse I.

Teammanager Harry Landman was erg blij dat Vreman zijn hoofdtrainerschap bij de Doetinchemse eerste divisionist blijft combineren met zijn taken bij SDOUC. ,,Jan is een man die zijn woord houdt. Voor SDOUC is hij heel belangrijk. Jan is niet alleen doordeweeks, maar ook op zondag nadrukkelijk aanwezig met zijn gedrevenheid en tactische aanwijzingen. De spelers hangen altijd aan zijn lippen. Met Jan gaan we voor het kampioenschap.”