SDOUC krijgt draai om oren in beker van MASV (8-3), FC Trias poetst AZC van veld (7-0) en stunt van Longa’30 2

BEKERVOETBAL EERSTE RONDE

MASV-SDOUC 8-3 (4-1). 3-1 Stan van de Pavert, 4-2 Jelle Westerhof, 8-3 Jesse Vreman.



De Ulftse tweedeklasser SDOUC keek na een kwartier al tegen een 3-0 achterstand aan. Trainer Jan Vreman zag het daarna alleen maar erger worden, want na rust liep MASV uit naar een 8-2 voorsprong. ,,Het is niet zo dat we er met de pet naar gooiden", aldus Vreman. ,,MASV had heel veel diepgang in het spel en dat deden ze heel goed, maar bij hun lukte ook alles. Wij hebben veel kansen gehad om vaker te scoren, maar lieten dat na. Ik ben niet boos op de spelers, maar het is wel duidelijk dat een aantal dingen beter moet.”

DCS-RKHVV 2 4-1 (2-1). 1-0 Damir Rovcanin, 2-0 Jesse de Jager, 3-1 en 4-1 (pen.) Nils Dijks.

DCS heeft de tweede ronde van het bekertoernooi bereikt. De Zevenaarse tweedeklasser was in eigen huis met 4-1 te sterk voor RKHVV 2.

Trainer Eric van Zutphen was gematigd tevreden na de overwinning op het tweede elftal van de Huissense eersteklasser. ,,Bij ons leek de gedachte ‘dat doen we effe’ en dat werd nog versterkt doordat we al binnen een kwartier op 2-0 stonden. Maar daarna zakten we echt door de ondergrens. Gelukkig maakten we na rust wel twee goede goals, hebben we een resultaat geboekt en de doelstelling bereikt.’’

FC Trias-AZC 7-0 (4-0). 1-0 en 2-0 Stan Houwers, 3-0 Menno Stemerdink, 4-0 en 5-0 Stan Houwers, 6-0 Antoine Pariente, 7-0 Camiel Klein Langenhorst.

De Winterswijkse derdeklasser FC Trias haalde enorm uit tegen tweedeklasser AZC uit Zutphen. ,,Het eerste kwartier hadden we het lastig, want AZC speelde in een 3-5-2-systeem, daar speel je niet elke week tegen", zei FC Trias-trainer Yassine Ouardighi. ,,Daarna hebben we het perfect gedaan. Bij ons was Stan Houwers, die normaal gesproken vooral in het tweede elftal speelt, de grote man want hij scoorde maar liefst vier keer. Heel mooi voor die jongen.”

Ouardighi was trots op zijn ploeg. ,,Ik had een aantal basisspelers rust gegeven en de vervangers hebben het heel goed gedaan.”

Longa’30 2-NEO 2-2 (1-2, Longa'30 w.n.s.). 1-1 Tim Harmeling, 2-2 Timo Hummelink.

Het tweede elftal van Longa'30 uit Lichtenvoorde zorgde voor een sensatie. De ploeg van trainer Ferhat Ozerdogan knikkerde zondageersteklasser NEO uit Borne na strafschoppen uit het bekertoernooi. Doelman Rutger Tenhagen keerde twee strafschoppen en Jurgen Weijman schoot de beslissende penalty binnen. Longa'30 is nu nog met twee teams vertegenwoordigd in het bekertoernooi.

AD’69-MVV’29 1-5 (0-1). 1-3 Michiel Ebbers.

Tegen het Twentse MVV’29, koploper in de derde klasse A, deed de Aaltense vierdeklasser AD'69 volgens trainer Sander Hoopman lang goed mee. ,,De nederlaag is geflatteerd. In het eerste uur vond ik ons zelfs beter, maar scoren was een probleem. Zo schoten we twee keer op de paal. Toen Michiel Ebbers de 1-3 scoorde, was het een paar minuten later alweer 1-4 en was de wedstrijd voorbij.”