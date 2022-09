SDOUC krijgt verrassend klop van DCS in beker

DCS-trainer Eric van Zutphen was na afloop trots op zijn team. ,,Wij hebben ons versterkt met spelers uit de derde klasse, de nieuwelingen van SDOUC komen van een veel hoger niveau. Op karakter hebben we de nul gehouden en gewonnen van de grote titelfavoriet.”

SDOUC-trainer Jan Vreman baalde enorm. ,,DCS maakte de kansen af, wij niet. We hadden vaak de bal, maar de combinaties waren heel matig. Dit was geen leuke middag, want ik heb een hekel aan verliezen.”