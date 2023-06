SDOUC moet op zoek naar trainer nu Jan Vreman De Graafschap gaat coachen

,,Beide functies zijn niet samen te combineren”, zegt Gendringenaar Vreman. Hij was sinds november 2019 in dienst als trainer bij het Ulftse SDOUC. Die functie combineerde hij met het jeugdtrainerschap bij De Graafschap.

,,Dat lukte met wat passen en meten nog wel, maar als hoofdtrainer gaat dat niet meer”, aldus Vreman. ,,Bij SDOUC waren ze niet blij omdat ze zo laat nog op zoek moeten naar een nieuwe trainer, maar aan de andere kant gunnen me ze de baan bij De Graafschap.”

Vreman degradeerde afgelopen seizoen met SDOUC verrassend uit de tweede klasse van het zondagvoetbal. In het seizoen 2021-2022 was hij met de Ulftse club nog dicht bij promotie naar de eerste klasse.

Het bestuur van SDOUC dankt Vreman. ‘Er is sprake geweest van synergie tussen trainer en spelers, waardoor met verzorgd en attractief voetbal goede resultaten zijn behaald. Na een superseizoen ‘21-’22 werd op één punt de promotie naar de 1e klasse gemist. Vanwege een groot aantal blessures ging het de 2e helft van het afgelopen seizoen verkeerd. We wensen Jan veel succes met de nieuwe uitdaging en vinden het een terechte benoeming bij de club die hij zoveel jaren trouw is gebleven.’