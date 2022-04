Sem Smit wil zijn oudere broer Brian achterna naar Silvolde

De agenda van Sem Smit (18) is helemaal gevuld. Als het jeugdig talent voor het interview in een Beeks restaurant arriveert, heeft hij er net een intensieve zaalvoetbalwedstrijd op zitten. ,,Verder train ik twee keer per week en voetbal ik op zondag bij Concordia Wehl. De andere dagen ben ik elke vrije minuut op het veld van ’t Peeske om allerlei oefeningen te doen. Ik wil altijd beter worden. Ik kan de bal inmiddels meer dan tweeduizend keer hooghouden, maar soms heb ik na een half uur meer zin om andere techniekvormen te doen. Dan dribbel ik of werk ik aan mijn uithoudingsvermogen. En ik heb ontdekt dat voeding erg belangrijk is. Op YouTube staan heel veel filmpjes, waarbij ik leer welke voedingspatronen ik moet volgen voor succesvolle voetballers. Ik voel me er heel fit bij.”