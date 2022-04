Sicco de Winter is apetrots op zijn zonen die op weg zijn naar de titel; zelf staat hij stijf onderaan in de kelderklasse

De tegenstelling is groot. Terwijl Stan en Guido de Winter met koploper FC Bergh hoge ogen in de vierde klasse C gooien, bungelt vader Sicco (57) als trainer van Den Dam onderaan in de kelderklasse. De inwoner van Stokkum is apetrots op zijn zoons, die opmerkelijke progressie boeken. ,,Ze doen het goed. Guido maakt gebruik van zijn ervaring en Stan is technisch zeer begaafd. Hij kan nog meer uit zijn prille loopbaan halen.”