Siep Rompelaar verlaat Longa’30 en gaat naar AZSV

Trainer Dennis van Toor van Longa’30 hoorde de mededeling met gemengde gevoelens aan. ,,Ik ben de laatste die een sportieve vooruitgang van een speler in de weg wil staan”, zegt de Arnhemmer die met Longa’30 in een hevige degradatiestrijd is verwikkeld. ,,Maar ik heb een tijdje bij AZSV getraind (van 2010 tot en met 2018, RW) en had het toch wel zo fatsoenlijk gevonden als iemand van AZSV mij in had gelicht dat ze Siep wilden halen. Het is toch apart dat niemand de moeite heeft genomen om me te bellen. Als ze dat wel hadden gedaan, had ik ze ook nog wat informatie kunnen geven. En verder is er volgens mij ook een gentlemen’s agreement tussen beide clubs. Ze benaderen elkaars spelers niet.”