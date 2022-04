Silvolde doet RKZVC pijn in derby en wint met grote cijfers: 1-4

Met 28 punten uit 21 duels is Silvolde nu ook officieel veilig. De basis voor de winst in Zieuwent werd vooral in de eerste helft gelegd. Trainer Dennis van Beukering liet zijn ploeg zeer agressief vooruit verdedigen. Daarnaast speelde Silvolde bij vlagen ook prima voetbal op het kunstgras.

RKZVC zette daar in de eerste helft weinig tegenover. ,,De kwaliteit bij ons aan de bal was te laag", zei trainer Arjen Nijman. ,,Dat was ook de verdienste van Silvolde, want zij zetten ons goed onder druk.”