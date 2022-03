Silvolde en Longa’30 stellen teleur, koploper OBW morst punten bij HC’03 en Westendorp krijgt er 13 om de oren

Volledig scherm Longa'30, hier in actie tegen RKZVC, was kansloos tegen AWC. © theo kock persfotografie

HOOFDKLASSE B

Silvolde-OJC Rosmalen 2-3 (0-1). 0-1 Daan van Tooren, 0-2 Dennis Knuiman, 1-2 Pim Olthuis, 1-3 Dennis Knuiman, Mike Severs.

De uitslag doet vermoeden dat het spannend was op De Munsterman, maar de thuisclub kwam er niet aan te pas tegen de nummer twee van de hoofdklasse B. ,,OJC was technisch veel vaardiger en handelde sneller", oordeelde Silvolde-trainer Stéven Verheijen terecht. Toen Silvolde via Pim Olthuis terug kwam in de wedstrijd, kopte dezelfde Olthuis een minuut later de bal te zacht terug, waardoor Knuiman er 1-3 van maakte. Pas diep in blessuretijd scoorde Severs de 2-3 en daarna floot de scheidsrechter direct af.

Longa'30-AWC 0-3 (0-1).

Het wordt onderin de hoofdklasse B ongemeen spannend. Omdat Moerse Boys opnieuw won, staat de ploeg uit Zundert op zeven punten. Minor heeft er ook zeven en daarboven staat Longa'30 nog op een veilige plaats met tien punten. De Lichtenvoordenaren hebben echter wel één en twee wedstrijden meer gespeeld dan Moerse Boys en Minor.

,,We hebben onder ons kunnen gespeeld", zei Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,Het was nou niet zo dat AWC ons de wil oplegde, maar we leden ontstellend veel balverlies. Wij hoeven niet naar de clubs onder ons te kijken, maar moeten maar één ding doen en dat is punten halen.”

Extra zuur was dat Jelme Stevens, na een lange revalidatie terug in de basis, voor rust uitviel met een blessure. ,,Hij kreeg een tik op zijn neus", aldus Van Toor. ,,We hopen dat Jelme zijn neus niet gebroken heeft.”

EERSTE KLASSE E

Rohda Raalte-FC Winterswijk 2-1 (0-0). 1-0 Kevin Peppels, 2-0 Wesley Hanser, 2-1 Robin Katier.

FC Winterswijk had bij winst het verschil met koploper Rohda Raalte kunnen verkleinen tot vier punten, maar nu zit er tien punten verschil tussen beide ploegen. ,,Voor ons is de doelstelling ook niet om kampioen te worden", zei FC Winterswijk-trainer Martijn Beltman. ,,Voor hen is dat wel zo. Wij speelden een goede eerste helft, maar zij brachten in de rust hun gevaarlijke aanvaller Kevin Peppels en die scoorde na een steekpass snel in de tweede helft de 1-0. Na een uur was het 2-0 en dan weet je dat het moeilijk wordt. We kwamen nog wel terug in de wedstrijd, maar toen was er al niet lang meer te spelen.