Silvolde en RKZVC openen competitie in vierde divisie met brilstand

Beide clubs hadden in de voorbereiding alle wedstrijden verloren, maar hielden nu de defensies dicht. Silvolde had wel een overwicht en kreeg een paar redelijke kansen, maar de jonge Zieuwentse doelman Joël Paijers gaf geen krimp. Aan de andere kant had Silvolde-doelman Marco Olthuis amper wat te doen.

RKZVC was het meest tevreden met het eerste punt in de vierde divisie. De ploeg had vorige week zaterdag nog met 7-0 van rivaal Longa'30 verloren op het Keitoernooi in Lichtenvoorde. ,,Daar hebben we wel een knauw van gekregen”, zei middenvelder Joey Belterman. ,,Toen lieten we elkaar vallen, maar nu stond er weer een team. Daar zullen we het dit seizoen toch van moeten hebben.”