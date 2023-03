Silvolde geeft ondanks naderend einde vol gas bij AWC Wijchen en wint; pak slaag koploper Westervoort en Varsseveld houdt VVG’25 op 0-0

Silvolde maakte anderhalve week geleden bekend na dit seizoen te stoppen met voetballen in de vierde divisie, maar het weerhoudt de spelers en trainer Rob Haveman er niet van het seizoen goed af te maken. Silvolde won zondag in Wijchen verrassend van subtopper AWC met 2-3.

,,Ik ben heel trots op de spelers", zei Haveman. ,,Het was toch de eerste wedstrijd ‘na het nieuws’. Ze zijn er echt met zijn allen voor gegaan en hebben gestreden. Ik moet wel eerlijk zeggen dat AWC in de eerste helft grote kansen heeft laten liggen en dat onze keeper Marco Olthuis geweldige reddingen verrichtte. Hij of Evert Römer wordt de man van de wedstrijd. Daar ben ik nog niet uit, want de 1-3 van Evert was een waanzinnige goal. Een bal die hij ineens uit de lucht nam.”