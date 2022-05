Silvolde incasseert in restant tegen AWC nóg een tegentreffer

WIJCHEN - Sportclub Silvolde heeft donderdagavond in de hoofdklasse B op bezoek bij AWC in Wijchen niet voor een ommekeer kunnen zorgen. Het gestaakte duel van paaszaterdag werd bij een 1-0 stand hervat, door een doelpunt van Bas Brussaard kwam de 2-0 eindstand op het scorebord.

Omdat AWC-trainer Camiel Jager destijds onwel werd, werd het duel toen na 68 minuten bij een 1-0 stand gestaakt. Na een kleine tien minuten scoorde de thuisclub gisteren nogmaals, waardoor het voor de gasten nog moeilijker werd. ,,We hadden goede voornemens, maar gaven in de eerste minuten al drie hoekschoppen en een vrije trap weg", meende trainer Dennis van Beukering van Silvolde. ,,Toen kwamen we onder druk te staan, waarna we stonden te slapen en die jongen een mooi doelpunt scoorde. Toen was het bekeken.”