Silvolde is de beste, maar voor hoelang nog? ‘Niet de bedoeling dat er veel spelers van buitenaf bij komen’

Hoofdklas­ser AWC gerustge­steld: trainer is terug en ploeg is bijna veilig

WIJCHEN - Hoofdklasser AWC is op alle vlakken in rustiger vaarwater beland: trainer Camiel Jager is na gezondheidsproblemen terug op de bank en het klassenbehoud is na de 4-3 winst op Moerse Boys praktisch veiliggesteld.

