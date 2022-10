Silvolde krijgt weer een eigen gezicht: met 5 ‘autochtonen’ in de basis wordt Moerse Boys geklopt

Loil is na remise tegen Doesburg van de nul af

LOIL - Loil is van de nul af in de vierde klasse D. De ploeg van trainer Tom Gieling speelde tegen Doesburg gelijk (2-2). Een niveau lager won RKPSC uit Pannerden voor het eerst, Eendracht werd in 5C met minimaal verschil verslagen (1-0).

29 september