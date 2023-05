Silvolde maakt het Kampong lastig, maar staat wel met lege handen

Silvolde stopt na dit seizoen met voetballen op hoog niveau, maar wil graag afscheid nemen met handhaving via de nacompetitie. Rechtstreekse degradatie ligt echter ook op de loer, want de voorsprong op de nummer vijftien Moerse Boys is slechts twee punten.

Tegen Kampong hield doelman Marco Olthuis, gekozen tot sportman van de gemeente Oude IJsselstreek, zijn ploeg in de openingsfase met een prachtige redding op de been.

In de tweede helft kwam Kampong via Berend Witteveen op 1-2, maar daarna lieten de Utrechters zich steeds verder terugdringen en kreeg Silvolde ook kansen. Veruit de best was voor Evert Römer, maar hij kopte naast.