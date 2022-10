Silvolde onderuit tegen AWC, FC Winterswijk en FC Trias naar de top en DVC’26 pakt punt bij SDOUC

VIERDE DIVISIE B

Silvolde-AWC 0-3 (0-1). 0-1 Fren Stevens, 0-2 Bas Brussaard, 0-3 Lennart Nieuwenhuis.

Silvolde speelde een acceptabele eerste helft tegen nummer twee AWC uit Wijchen, maar ging toch met een achterstand de rust in omdat verdediger Pim Olthuis een lange bal verkeerd inschatte en Fren Stevens in de 32ste minuut een vrije doortocht bood. Na de rust probeerde Silvolde het wel, maar doelpunten maken (vijf in zeven duels) is een groot probleem voor de ploeg van trainer Rob Haveman. Na de 0-2 van Bas Brussaard was de wedstrijd gelopen.

,,De 0-2 kwam door een te korte terugspeelbal", zei Haveman. ,,Daarna was het geloof weg, zeker omdat we weten dat we al moeilijk scoren (vijf keer in zeven wedstrijden). Over de eerste helft was ik, op de tegengoal na, best tevreden. En ook na rust deden we het aardig tot de 0-2. Daar moeten we op voortborduren.”

EERSTE KLASSE D

WSV-FC Winterswijk 1-2 (1-2). 0-1 Martijn Veldhuis, 1-1 Dylan de Bruin, 1-2 Davide Poledda.

FC Winterswijk boekte een belangrijke zege in Apeldoorn, want de ploeg van trainer Martijn Beltman heeft nu negen punten en sluipt weer naar de top. ,,In de eerste helft scoorden we twee prachtige doelpunten”, aldus Beltman. ,,Helaas was het niveau in de tweede helft een stuk minder. Het werd onrustig en we kwamen heel veel in duels terecht. We hebben wel een paar keer de mogelijkheid gehad om de 1-3 te scoren, zodat de wedstrijd gespeeld zou zijn maar lieten dat na. Daardoor bleef het tot het laatst spannend.”