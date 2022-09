Silvolde pakt punt, FC Winterswijk start overtuigend, SDOUC morst punten en rood Doetinchem-trainer Hans Hendriksen

Volledig scherm FC Winterswijk-speler Nick Jansen gaat onderuit in een duel met Voorwaarts-aanvoerder Nino Wattimena. © theo kock persfotografie

VIERDE DIVISIE B

Hoogland-Silvolde 2-2 (1-0). 1-1 Jorn Eijkelkamp, 2-2 Joris Bieleveldt.

Silvolde speelde voor de derde keer dit seizoen gelijk. De ploeg van trainer Rob Haveman wacht nog op de eerste overwinning. Zowel Hoogland als Silvolde kreeg kansen op de volle buit. ,,Het was een aardig potje", zei Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,Het kon, zeker na de 2-2, beide kanten op. Beide ploegen schoten toen ook nog een keer op de paal. Wij kwamen in de eerste helft terecht op achterstand, maar hebben het na rust veel beter gedaan. Toen zat er een idee achter ons spel en voetbalden we met passie. Alleen zou het fijn zijn als we ook een keer winnen.”



Moerse Boys-RKZVC 4-1 (2-0). 1-0 Rik Mol, 2-0 (pen.) Cas van den Broek, 3-0 Cas van den Broek, 4-0 Rik Mol, 4-1 Björn Doppen.

Het Zieuwentse RKZVC verloor voor de vierde keer op rij en blijft op slechts één punt steken. De hekkensluiter redde bij een 4-0 achterstand via Björn Doppen de eer. ,,Ondanks de grote nederlaag ben ik niet eens ontevreden”, aldus RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,We hebben het best goed gedaan en als we zo doorgaan, komen de punten vanzelf. Het zat ook niet mee, want de scheidsrechter (R. de Loos) was bizar slecht. Hij schold ons ook gewoon uit. De 1-0 was een meter buitenspel en bij de 2-0 gaf hij een strafschop, terwijl Steffen IJzereef honderd procent de bal raakte. Ik moet wel zeggen dat we bij de 3- en 4-0 absoluut niet goed verdedigden. Dat moet echt beter.”

De Loos stuurde assistent-trainer John Krabbenborg van RKZVC met een rode kaart achter de omheining.

Longa'30-Kampong 0-2 (0-2). 0-1 Siemen Eijkemans, 0-2 Pim Janssens.

,,Er valt niets af te dingen op de overwinning van Kampong”, zei Longa’30-trainer Dennis van Toor. ,,Een ploeg die wat verder is dan wij, de gemiddelde leeftijd ligt ook een stukje hoger.”

Bij 0-0 kreeg Longa’30 één grote mogelijkheid, maar aanvaller Thomas Kerperien schoot naast. Verder waren de gasten steker. Longa’30 had moeite met het 5-3-2-systeem dat Kampong speelde. Halverwege de eerste helft bracht Siemen Eijkemans Kampong op voorsprong: 0-1.

Op een zeer slecht moment, in de blessuretijd van de eerste helft, kreeg Longa’30 de 0-2 om de oren. Toen kopte Pim Janssens een vrije trap achter doelman Rutger Tenhagen.

EERSTE KLASSE D

FC Winterswijk-Voorwaarts Twello 4-1 (2-1). 1-0 Siebe te Winkel, 1-1 Cengizhan Genc, 2-1 Joost Piek, 3-1 Robin Katier, 4-1 Martijn Veldhuis.

FC Winterswijk is het seizoen in de eerste klasse D uitstekend begonnen. De ploeg van trainer Martijn Beltman scoorde maar liefst drie keer uit spelhervattingen. De coach was opgelucht na de ruime winst. ,,Zo’n eerste duel is altijd spannend om te zien hoe je ervoor staat. De ploeg verdient complimenten, want we hebben enorm veel druk gezet en heel veel arbeid geleverd.”