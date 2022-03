Silvolde pakt punt na ‘latertje’ tegen Meerssen, SDOUC wint opnieuw en Concordia pakt het allereerste punt

HOOFDKLASSE B Silvolde-SV Meerssen 1-1 (0-1). 0-1 Jordy van de Schoot, 1-1 Wout Blasman. Silvolde en Meerssen begonnen een uur later dan gepland, omdat assistent-scheidsrechter Jan-Durk Kuperus uit Groningen in de file was beland. Op het bar slechte veld nam Meerssen voor rust terecht een voorsprong. Met enkele wissels in de rust zorgde Silvolde-trainer Dennis van Beukering dat er in de tweede helft wat meer schwung in zijn elftal kwam. Spits Wout Blasman zorgde na een uur spelen voor de gelijkmaker. ,,Ik kan leven met het gelijkspel", aldus Van Beukering. ,,Meerssen is een goede ploeg en staat niet voor niets hoger dan wij.”

RKZVC-Juliana’31 1-3 (0-0). 0-1 Jop van Lith, 0-2 Jens Rossen, 0-3 Thomas Loning, 1-3 Steffen IJzereef.

,,We moeten ons beseffen in wat voor moeilijke fase we zitten’’, zei RKZVC-middenvelder Joey Belterman na de derde opeenvolgende nederlaag. ,,Voor rust speelden we weer best aardig, maar daar koop je helemaal niks voor. In de tweede helft hebben we elkaar echt laten vallen. We zijn door de ondergrens gezakt. Het zal echt snel anders moeten. Lukt het ons niet om de kop omhoog te doen, dan zijn we niet hoofdklasse-waardig.’’