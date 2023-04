Silvolde speelt zaterdagavond tegen Longa’30 de allerlaatste derby in de vierde divisie

Silvolde speelt zaterdagavond (aftrap om 18.00 uur) de laatste derby in de vierde divisie B tegen het Lichtenvoordse Longa’30. Het is een duel waar nog wel het nodige op het spel staat.

In Silvolde houden ze het na acht seizoenen voetballen in de vierde divisie voor gezien. Veel spelers vertrekken en de spelers uit het dorp gaan volgend seizoen samen met vv Terborg verder in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal.

De club wil echter wel graag afscheid nemen met handhaving. Rechtstreeks lijkt dat niet meer te lukken, gezien de negen punten achterstand op de veilige twaalfde plek (Unitas’30). Via de nacompetitie kan dat dus nog wel (start op zondag 4 juni tegen - waarschijnlijk - Best Vooruit of TAC’90 uit Den Haag), maar nummer vijftien Moerse Boys (rechtstreekse degradatieplaats) hijgt Silvolde in de nek. Daarom is een zege op Longa’30 gewenst.

,,We hebben na onze laatste wedstrijd tegen Nuenen (1-1) wel vertrouwen in de laatste derby”, aldus Silvolde-trainer Rob Haveman. Hij mist de geschorsten Pim Olthuis en Joris Bieleveldt, terwijl Max Tamboer op vakantie is.

Kerperien geschorst

Tegenstander Longa’30 heeft ook nog een paar punten nodig om zeker te zijn van handhaving. Afgelopen zondag had dat al gekund, maar toen ging het mis bij Unitas’30 in Etten-Leur (2-0 verlies). ,,Wij hebben zeker nog een paar punten nodig”, zegt Longa’30-trainer Dennis van Toor. ,,Het wordt niet makkelijk, want Silvolde is een lastige tegenstander.”

Van Toor kan zaterdagavond in Silvolde geen beroep doen op Thomas Kerperien. De spits is na zijn vijfde gele kaart geschorst.

