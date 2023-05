Silvolde verliest, maar haalt toch nacompetitie om handhaving; punt voor Longa’30 en RKZVC sluit af met dikke nederlaag

VIERDE DIVISIE B

Silvolde-Meerssen 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Cem Unal.

Silvolde gaat ondanks de nederlaag tegen kampioen Meerssen de nacompetitie om handhaving in, want concurrent Moerse Boys verloor in eigen huis met 1-2 van Nuenen. Daardoor eindigt Silvolde als veertiende en wacht de nacompetitie. Moerse Boys is rechtstreeks gedegradeerd.

Ook al stopt Silvolde na dit seizoen met voetballen in de vierde divisie, de ploeg van trainer Rob Haveman wil wel proberen zich via de nacompetitie te handhaven.

Op zondag 4 juni komt zondageersteklasser Best Vooruit in de eerste ronde op bezoek in Silvolde. ,,We hebben wat we wilden", zei Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,Rechtstreekse degradatie proberen te voorkomen en nacompetitie spelen. Ik ga me nu maar eens verdiepen in Best Vooruit.”

AWC-Longa’30 2-2 (0-0). 1-0 Dennis Straten, 2-0 Bas Brussaard, 2-1 Thom Berendsen, 2-2 Dayani Timmerhuis.

Thom Berendsen scoorde zijn negentiende doelpunt voor Longa’30 in deze competitie. Door het gelijkspel eindigde het Lichtenvoordse Longa'30 knap als vijfde in de vierde divisie B.

RKZVC-Orion RKZVC-Orion 1-7 (0-4). 0-1 Tijn Jellema, 0-2 Mick Alberts, 0-3 Vincent Albers, 0-4 Mick Alberts, 0-5 (e.d.) Remco van Leeuwen, 1-5 Björn Doppen, 1-6 Tijn Jellema, 1-7 Alioune Ba.

RKZVC speelde, vanwege het internationale Seesing Tournament in Zieuwent, de laatste wedstrijd in de vierde divisie bij buurman Longa’30 in Lichtenvoorde. Daar was het Nijmeegse Orion veel te sterk voor het al lang en breed gedegradeerde RKZVC dat voor de 24ste keer verloor.

Björn Doppen redde bij een 0-5 achterstand de eer voor RKZVC, dat in het nieuwe seizoen uit zal komen in de eerste klasse. Dorpsclub RKZVC neemt na vijf seizoenen afscheid van de vierde divisie.

,,Het seizoen duurde net een week te lang", aldus RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,Het was op. We gaven de doelpunten ook op ongelooflijke wijze weg.”