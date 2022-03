Silvolde zet goede serie niet voort: 1-2 verlies tegen Nuenen

,,We begonnen nog wel goed, maar hun eerste schot tussen de palen was raak", aldus Verheijen, die hiervoor met zijn ploeg twee overwinningen op Orion (3-0) en RKZVC (2-0) had behaald.

Bij een derde overwinning op rij had Silvolde aansluiting kunnen vinden bij de subtop, maar zo ver kwam het niet. Verheijen: ,,In de rust hebben we wat omzettingen gedaan, maar dat plan kon al na vijf minuten de prullenbak in toen Nuenen de 0-2 scoorde. We zijn toen alles of niets gaan spelen. Nuenen kreeg een rode kaart en meteen daarna scoorde Gijs Hakvoort uit de vrije trap de 1-2. Daarna hebben we nog wel kansen gehad. Een punt had er zeker ingezeten.”