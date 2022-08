‘Sinterklaasgoal’ leidt eerste nederlaag van GVVV in

In het eerste half uur had GVVV de grootste moeite met het stroperige veld, had trainer Gery Vink gezien. „Wij spelen graag snel combinatievoetbal en hebben daarvoor een glad veld nodig. Excelsior’31 heeft een prachtige accommodatie, maar het kunstgrasveld is stroef, waardoor de bal onder de voeten van de spelers bleef hangen. Daar moesten we even aan wennen.”