Slechte generale voor Juliana’31, Orion haalt uit

De voetbalformatie werd in het laatste competitieduel met 3-0 verslagen door EVV in Echt. Coach Ton Kosterman van de vierdedivisionist uit Malden: ,,We hechten geen waarde aan deze nederlaag, want we zijn de hele week al bezig met de nacompetitie.”

In die nacompetitie neemt Juliana het in een tweeluik op tegen het Bredase Baronie, dat een niveau hoger uitkomt. Mochten de Maldenaren de volgende ronde halen, dan bereikt de ploeg de finale. De eerste wedstrijd is donderdag.

AWC speelde met 2-2 gelijk tegen Longa’30. Het laatste thuisduel stond bij de Wijchenaren vooral in het teken van de spelers die vertrekken.

,,Het was een uitzwaaiwedstrijd waarin niets meer op het spel stond”, zei trainer Camiel Jager, die zich met AWC ook mag opmaken voor de nacompetitie om promotie. ,,Iedereen is heel gebleven, niemand is geschorst en andere spelers kregen speeltijd.”

Dennis Straten en Bas Brussaard scoorden tegen de formatie uit Lichtenvoorde. Donderdag speelt AWC in de nacompetitie de eerste wedstrijd van het tweeluik met vierdedivisionist RKAVV uit Leidschendam. Als de ploeg die ronde overleeft, wachten opnieuw twee duels in de finale tegen Juliana of Baronie.

Orion haalde met 1-7 uit op bezoek bij RKZVC en eindigt op de negende plek. Voor de Nijmegenaren scoorden Tijn Jellema, Mick Alberts (beiden 2x), Vince Alberts, Alioune Ba en de thuisploeg uit Zieuwent maakte een eigen doelpunt.

,,Deze zege is een mooi afscheid van dit seizoen”, zei trainer Jeroen van Haaren. Hij is trots op zijn team als hij terugblikt. ,,Vorig jaar liepen we promotie nét mis in de finale. Natuurlijk hoopten we op weer zo'n succesvol seizoen. Maar dit is de plek waar we horen te staan. Er waren veel leermomenten en als ik kijk naar het team en de jeugd van Orion, komen er mooie jaren aan voor de club.”