SML blijft buitenshuis nog puntloos, gemakkelijke zege MASV

Eerste klasse D

MASV-Berghem Sport 6-1 (4-1). Donovan van Hesse 1-0, Wessel Theunisse 1-1, Youri Roseboom 2-1 en 3-1 (strafschop), Andy Visser 4-1, Joey Wijnhoven 5-1, Angelo Siep 6-1.

MASV had een gemakkelijke middag tegen het nog puntloze Berghem Sport (6-1). Bij rust had de thuisploeg al een 4-1 voorsprong op zak. Helemaal tevreden was oefenmeester Dennis van Beukering echter niet. ,,Het was slordig. We moeten het volwassener uitspelen tegen deze tegenstander. Ook na de 6-1 blijven we maar naar voren lopen tegen een ploeg die alleen op de eigen helft staat, dan moet je ze proberen te lokken.”

Door een kopbal van Donovan van Hesse stond het al snel 1-0, maar de gasten uit Berghem, een dorp aan de rand van Oss kwamen via Wessel Theunisse snel langszij. ,,We stonden gewoon niet goed op dat moment”, mokte Van Beukering. Via treffers van Youri Roseboom (2) en Andy Visser liepen de gastheren nog voor de pauze ver weg. Na rust werd de score door Joey Wijnhoven en invaller Angelo Siep verder opgevoerd. Bij MASV maakte Jurensley Brink zijn debuut. ,,En dat deed hij prima”, oordeelde Van Beukering tevreden. Dinsdag speelt MASV vriendschappelijk tegen derdeklasser SML en twee dagen later wacht de bekerconfrontatie met vierde divisionist Juliana’31 uit Malden. ,,Ideaal om iedereen minuten te laten maken. We hebben een brede selectie, dus dat is geen probleem.”

Derde klasse B:

In 3B bleef VVO de ongeslagen koploper. De Velpenaren wonnen op eigen veld van HC’03 (4-2). VDZ klom door een ruime zege op Doetinchem (4-1) naar de tweede plek. Eldenia pakte in Doetinchem een puntje tegen VIOD (0-0). Op vreemde bodem ging het opnieuw mis voor SML. In Wehl was Concordia te sterk (2-1).

VVO-HC’03 4-2 (3-0). Ramon van Steenbergen 1-0, Marco Corba 2-0 en 3-0, Ted Bronkhorst 4-0, Floris Bilderbeek 4-1, Marre Dijkstra 4-2,

VVO had tegen HC’03 bij rust al een geruststellende 3-0 voorsprong op zak. Ramon van Steenbergen en Marco Corba (2) waren de schutters. Corba staat daarmee al op vijftien treffers dit seizoen. Na de hervatting zorgde Ted Bronkhorst voor 4-0. ,,Daarna was het te gemakkelijk. De focus was een beetje weg”, vond trainer Peter Gerritsen, die HC’03 in de slotfase via Floris Bilderbeek en Marre Dijkstra zag scoren. ,,Een verdiende zege in een grotendeels prima wedstrijd.”