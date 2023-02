SML deelt tik uit aan VVO en haakt aan in titelstrijd, EDS maakt met zevenklapper eind aan slechte reeks

Eerste klasse D

Woezik-MASV 2-4 (0-2). Joey Wijnhoven 0-1, Youri Roseboom 0-2, Bob Rossen 1-2, Donovan van Hesse 1-3, Jurre Vreman, 2-4 Joy Ririhena.

MASV herstelde zich goed van de tik die de ploeg vorige week opliep bij de eerste thuisnederlaag van dit seizoen tegen TOP.

Toch was trainer Dennis van Beukering zeker niet geheel tevreden over wat hij allemaal zag op het veld. ,,Na rust was het niet goed van onze kant. De afspraken werden niet nagekomen. Bij SC Woezik draait het om Dominique Scholten en de broertjes Rossen, die moet je niet aan de bal laten komen en dat gebeurde wel.” Van Beukering greep daarom hard in. Invaller Hamza Ettajiri, al snel belast met geel, mocht er voortijdig vanaf. ,,Sneu voor hem, maar een tweede kaart dreigde en dat risico mag je natuurlijk niet nemen. Maar over de hele linie was het niet goed na de pauze. We hadden geen vat meer op SC Woezik.”

Daar zag het in de eerste helft niet naar uit. De gasten domineerden en hadden via Joey Wijnhoven en Youri Roseboom een comfortabele 0-2 voorsprong op zak. Na de pauze zorgde Bob Rossen voor de aansluitende treffer. Donovan van Hesse herstelde snel de oude marge van twee doelpunten. Via Jurre Vreman werd het weer spannend, maar in de slotminuut maakte invaller Joy Ririhena aan alle onzekerheid een einde. ,,Ik ben tevreden over het resultaat, maar niet over het spel”, was de heldere conclusie van Dennis van Beukering, die zijn ploeg ook nog drie gele kaarten zag verzamelen door Youri Roseboom, Wesley Martens en Hamza Ettajiri.

Door de zege blijft MASV met dertig punten uit veertien duels in het spoor van koploper SC Bemmel dat één puntje meer verzameld heeft. De Bataven heeft twee punten minder, maar nog een duel voor de boeg.

Derde klasse B

SML-VVO 1-0 (0-0). Fatih Sprenkel 1-0.

2023 is voorlopig nog niet het jaar van VVO. De Velpenaren ongenaakbaar in de eerste competitiehelft in 3B, gingen opnieuw onderuit. SML won op de Bakenberg in Arnhem (1-0). De enige treffer na de pauze was van Fatih Sprenkel.