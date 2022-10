SMVC Fair Play niet opgewassen tegen ‘volwassen’ VRC

,,Een meer dan terechte nederlaag”, zei Fair Play-trainer Hakim Chatouani. ,,Het niveauverschil was zichtbaar. We speelden tegen een goede, volwassen ploeg.”

Chatouani miste zelf bovendien vier basiskrachten door blessures en gaf enkele spelers rust. ,,Ik heb jongens die nog weinig speelminuten hadden gemaakt de kans gegeven zich te laten zien. Voor hen was dit een mooie ervaring. En voor mij als trainer ook ideaal; als ik die spelers straks in de competitie nodig heb, hebben ze deze minuten in ieder geval in de benen.”

VRC scoorde in beide helften één keer. Chatouani: ,,Wij gaan ons nu volledig richten op de competitie, dat is voor ons het belangrijkste. Volgende week gaan we op bezoek bij Eendracht’82, een week later komt koploper Rivierwijkers op bezoek. We kunnen onze borst natmaken. Hopelijk zijn we snel weer compleet.”