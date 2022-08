Spectaculaire comeback van GVVV: van 1-3 naar 5-3 in openingsduel met Ter Leede

Een knappe comeback heeft GVVV de gewenste overwinning opgeleverd in het openingsduel met Ter Leede. Na een half uur stond de Veenendaalse derdedivisionist met 1-3 achter. Na een ruststand van 2-3 en de nodige wissels herstelde de ploeg van trainer Gery Vink zich en boog de achterstand om in een 5-3 overwinning.

Al in de tweede minuut was het raak voor de bezoekers uit Sassenheim. Doelman Ruben van Kouwen dacht rustig te kunnen uitverdedigen, maar schoot daarbij de bal tegen Melvin van Stijn aan: 0-1.

Vijf minuten later maakte Byron Burgering nog gelijk (1-1), maar knullig verdedigen stelde Steven Wajer in staat om de 1-2 aan te tekenen. Alsof dat nog niet genoeg was, ging de verdediging van GVVV in de 26ste minuut opnieuw de mist in en kon Dirk Hoekstra gemakkelijk scoren: 1-3.

Gelukkig voor de thuisploeg behield Genrich Sillé vijf minuten voor rust het overzicht en scoorde beheerst de aansluitingstreffer: 2-3.

Drie wissels

Vink wisselde drie spelers in de rust en dat gaf het elftal meer schwung. Ter Leede kwam er bijna niet meer aan te pas, maar in eerste instantie miste GVVV veel kansen. De gelijkmaker viel in de 67ste minuut. Anthony Berenstein profiteerde van een blunder van ex-GVVV’er Wesley Goeman: 3-3.

Zeven minuten later trok Mike van den Steenhoven Justin Spies in het strafschopgebied onderuit en benutte Burgering de toegekende pingel: 4-3. Berenstein tekende vervolgens in de 79ste minuut nog voor de 5-3.

GVVV: Van Kouwen; Dumay (80. Epskamp), Hoogenboom, Potjes, Adnane; De Jong (46. Spies), Maguire, Veenhof (64. Bitter); Sillé (46. De Leeuw), Latif (46. Berenstein), Burgering.