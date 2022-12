Spelers RKZVC laten elkaar niet vallen ondanks achtste nederlaag op rij

De Treffers beloont Coen Maertzdorf: vleugel­spits gaat voor tiende seizoen op Zuid

GROESBEEK - Coen Maertzdorf is de volgende speler die zijn contract bij De Treffers heeft verlengd. De vleugelaanvaller uit Aerdt tekent voor een seizoen bij in Groesbeek. Bij de tweededivisionist gaat hij komende zomer zijn tiende jaar in.

3 december