Spero met wind mee naar tweede zege op rij, RKHVV en SC Bemmel winnen ruim

Eerste klasse D

RKHVV-Columbia 5-1 (2-0). Civard Sprockel 1-0, Nourdin Bergwerff 2-0, Danny Bosch 3-0, Tom Titarsolej 4-0, Mike Pröpper 5-0 en Leon de Bok 5-1.

RKHVV doet ondanks een dramatisch begin van de competitie weer mee in de titelrace 1D. De achterstand op koploper SC Bemmel bedraagt na de zege op Columbia vijf punten, De Bataven en MASV zijn binnen schootsafstand.

De zesde opeenvolgende overwinning gaf zelfvertrouwen voor de finale van de competitie die komende zaterdag begint met de derby in en tegen Bemmel. Het Huissense voetbal was bij vlagen een lust voor het oog, al bood Columbia nou ook weer niet de zwaarste tegenstand.

Berghem Sport-Bemmel 0-6. Goals: Sidar Özcelik, Jordi Lammertink, Teun Peters (2), Thomas Polman en een eigen doelpunt van Berghem

Tweede klasse H

Spero-Union 2-0. Goals: Kane de Weijer en Kjess Marcelis.

Spero won voor de tweede keer op rij. De thuisploeg had er deze week alles aan gedaan om het hoofdveld in orde te krijgen voor de wedstrijd tegen Union.

,,Wij wilden per se op natuurgras spelen, omdat Union veel beter is op kunstgras”, lichtte coach Hanky Leatemia toe. ,,En dat pakte goed uit. Er stond een stevige wind en ook daarmee gingen wij beter om dan zij. We hadden in de eerste helft de wind tegen, maar combineerden goed over de grond. Na de rust met de wind mee gingen wij er vol voor en dat leverde twee doelpunten op in de slotfase.”

Quote Al zouden we nog een jaar doorvoet­bal­len, gescoord hadden we toch niet Eddy Hagen, trainer van RKSV Driel

Derde klasse C

Rood Wit-DVOL 5-0

DVOL leed een onverwacht dikke nederlaag bij Rood Wit. Tot de rust hield de ploeg van Thijs Hendriks in Groesbeek keurig gelijke tred met de thuisploeg (0-0). ,,Maar binnen een kwartier na rust kregen we er zo drie tegen, ik weet niet wat het was”, sprak de Lentse coach berustend.

,,Nee er zat toch niks in de thee, volgens mij. Alles viel er gewoon in. Bij 3-0 weet je dat het bijna onmogelijk is om terug te komen in de wedstrijd. Zelfs voor ons.”

Comeback-koning DVOL kwam eerder dit seizoen al dertien keer wél terug van een achterstand. ,,Nu zat het er niet meer in. Ik kan niet zeggen dat het een offday was, want de eerste helft was heel redelijk. 5-0 is ook zeer geflatteerd. Maar ja, hij staat wel. Gauw door.”

RKSV Driel-Trekvogels 0-1

Die laatste woorden vormden ook de conclusie van trainer Eddy Hagen van RKSV Driel na de 0-1 nederlaag tegen Trekvogels. Na de terechte nederlaag tegen Jonge Kracht vorige week, kreeg zijn ploeg ook tegen de hoogvlieger uit Nijmegen geen voet aan de grond.

,,Al zouden we nog een jaar doorvoetballen, gescoord hadden we toch niet”, concludeerde Hagen. ,,We blaften wel maar we beten niet, zal ik maar zeggen. Binnen een minuut stonden we al op achterstand en de 0-2 hing daarna veel meer in de lucht dan de 1-1. Het is dat Paul de Wit zo goed stond te keepen, anders was het niet bij die ene goal gebleven.”

Hagen kon in Driel weer beschikken over Twan Beijer die terugkeerde na lang blessureleed. De routinier maakte centraal achterin meteen de wedstrijd vol. Ook Han Leijser was terug, als invaller. ,,Die kwam met een bruine kop terug uit Thailand. Ook fit, want Han had daar meer dan 100 kilometer hardgelopen.”

Brakkenstein-Jonge Kracht 2-1. Doelpunt JK: Joris Boehlé

Jonge Kracht verloor ook, met 2-1 bij Brakkenstein. De winnende goal in Nijmegen viel in de slotminuut. ,,Flink balen, want wij waren sterker”, vond trainer René Knuiman van de Huissense ploeg. ,,Jammer dat we niet beloond worden voor ons goede spel.” Joris Boehlé scoorde 1-1 voor Jonge Kracht.

FC Jeugd-SV Angeren 3-2. Doelpunten Angeren: Milan Helsen, Stan Vermeulen

GVA-SCE 1-2. Doelpunt GVA: Emile Rijndertse, rode kaart: Tom van der Welk (GVA)

DSZ-HAVO 2-0

Vierde klasse E

OSC-Heumen 4-1. Doelpunten OSC: Melvin van Wissen, Valentijn Glorius, Twan van der Laak, Ruben van Kuijk

