Spero stunt tegen koploper, DVOL naar huis na blessure scheidsrechter

Eerste klasse D

RKHVV-Berghem Sport 3-1. Bram Gloudemans 0-1, Nick Stienstra 1-1, Tom Titarsolej 2-1 en Michael van Swaaij 3-1.

SDO-SC Bemmel 1-2 (1-1). Bart Derks 1-1, Nick Reijmers 1-2.

Bemmel speelde een lastige wedstrijd in Bussum tegen SDO, maar won wel met 1-2. Volgens coach Rob Bouman van Bemmel waren de omstandigheden in Het Gooi lastig vanwege het natte gras en de harde wind.

,,Niet elke wedstrijd kan sprankelen en dit was een zwaarbevochten overwinning. Vooral in de tweede helft was het glibberen en glijden en mede daardoor een echte vechtwedstrijd. Toch is het goed om te zien dat we ook dit soort wedstrijden kunnen winnen. Dat geeft vertrouwen voor de komende weken.”

De bezoekers waren in de beginfase niet bij de les en stonden daardoor al snel met 1-0 achter. Daarna nam Bemmel het heft in handen waarna middenvelder Bart Derks zijn eerste doelpunt voor de Betuwse hoofdmacht maakte.

De voorsprong had bij de rust al groter kunnen zijn, maar onder andere Jordi Lammertink, Teun Peters, Sidar Özcelik en Lars Cornelissen hadden het vizier niet op scherp staan. Daardoor bleef het ook na de rust spannend totdat Nick Reijmers met een vrije trap in de kruising de winnende treffer voor zijn rekening nam en Bemmel alweer de vierde overwinning in vijf wedstrijden bezorgde.

De Bataven-Woezik 1-0, goal Matiz Garttener.

Tweede klasse H

Spero-OBW 3-2 (2-0). Abel Schreuder Goedheid 1-0, Gavino Willemsen 2-0, Dimitri Vrehe 2-1, Daan Letzer 2-2, Gert Proper 3-2.

Spero zorgde voor een daverende verrassing door tegen koploper OBW de eerste overwinning van het seizoen te behalen. Coach Hanky Leatemia hoopt er snel meerdere zeges zullen volgen.

,,Wij hebben zeker niet de beste ploeg in deze competitie, maar zullen onze huid elke wedstrijd wel zo duur mogelijk verkopen. En met deze inzet kunnen we dus ook van de koploper winnen.”

De bezoekers hadden in de eerste helft de grootste kansen, maar Spero opende de score via Abel Schreuder Goedheid. Gavino Willemsen maakte daar vlak voor de rust 2-0 van. In de tweede helft kwam OBW via Dimitri Vrehe en Daan Letzer op 2-2 en leek het toch opnieuw fout te gaan voor Spero. Tien minuten voor tijd schoot Gert Proper echter het winnende doelpunt binnen en zorgde er dus voor de punten in Elst bleven.

,,We hebben de twee weken vrijaf gebruikt om in ieder geval op de zondagen tot rust te komen om daarna weer volop te trainen. Het lijkt erop dat dat ons goed heeft gedaan. Dat is goed om te zien”, vond Leatemia.

Derde klasse C

GVA-SV Angeren 3-1, Thijme Peters 1-0, Tieme Brom 2-0, Stan Vermeulen 2-1, Tieme Brom 3-1

GVA is eindelijk van de hatelijk nul af. De Doornenburgers wonnen op eigen veld de Betuwse derby met 3-1 van SV Angeren. Tieme Brom scoorde tweemaal voor GVA, nadat Thijme Peters de thuisploeg op 1-0 had gezet. Peter knalde na een half uur spelen geweldig raak met zijn ‘zwakke’ linkervoet.

Stan Vermeulen maakte het na rust nog even spannend door 2-1 te scoren na een fraaie actie, maar een vrije trap van Brom besliste de wedstrijd. Hij schoot de bal via de Angerense muur achter keeper Joost Derksen.

DSZ-Jonge Kracht 1-3: Joris Boehlé 0-1 en 0-2, Dries Grotenbreg 0-3

Jonge Kracht houdt aansluiting met de topploegen in 3C. De 3-1 zege bij DSZ in Boven-Leeuwen was alweer de derde driepunter voor de gepromoveerde Huissenaren.

,,Op een zwaar veld in niet zo best weer, was het lastig winnen”, merkte Jonge Kracht-trainer René Knuimen. Maar het lukte zijn ploeg toch. ,,Jammer van die tegengoal in de 86e minuut. Het was mooi geweest als we een keer de nul hadden gehouden. Maar DSZ ging ook bij 0-3 nog vol door, een ploeg met een prima wedstrijdinstelling. Hier gaan niet veel andere ploegen winnen.”

Joris Boehlé zette de gasten op 2-0 via snelle doelpunten in beide helften. Dries Grotenbreg, vorig seizoen nog topscorer maar in Boven-Leeuwen invaller, scoorde de derde Huissense treffer.

Rood Wit-RKSV Driel 3-0

Ook Eddy Hagen, trainer van RKSV Driel, stipte de beroerde weersomstandigheden aan na het 3-0 verloren duel bij Rood Wit in Groesbeek. Hagen zag zelfs een parallel met het spelpeil van zijn ploeg. ,,Naarmate het weer slechter werd, gingen wij slechter spelen”, sprak de coach.

,,Kansloos waren we. We hebben niks kunnen afdwingen, de wil om te winnen was bij Rood Wit veel groter dan bij ons. Na rust was het helemaal niks meer. De dag was echt zoals onze wedstrijd: steeds slechter. Ik denk dat we Ik denk dat we mooi-weer-spelers hebben”, besloot Hagen toch nog met een vrolijke noot.

Blauw Wit-HAVO 3-1; Thijs Barten 0-1

Fred Razing, trainer van HAVO, zag eveneens een wedstrijd die hij graag snel wilde vergeten. In Nijmegen verloor de ploeg uit Haalderen met 3-1 van Blauw Wit. Terwijl de eerste helft toch nog zo gunstig verliep met een 0-1 voorsprong bij rust door een goal van Thijs Barten.

,,Na rust hebben we alleen nog maar achteruitgelopen”, stelde Razing vast. ,,Toen Blauw Wit op voorsprong kwam, gooiden ze hun fysieke kracht erin en daartegen waren wij niet opgewassen met veel jongens uit de Onder 19. Zeker geen schande voor die gasten.”

De youngsters van HAVO maakten veel minuten door het ontbreken van het volledige Haalderense middenveld in Nijmegen: Kefas Schut (geblesseerd uitgevallen op de training), Gijs Gertsen (geschorst) en Lex Doeleman (langslepende hakblessure). ,,GVA is onze volgende tegenstander. Dat is een mooie derby. Zij spelen niet zo fysiek, dus maar eens kijken wat we er tegen hen uit kunnen halen.”

Quick 1888-DVOL gestaakt na 38 minuten

DVOL speelde 38 minuten tegen koploper Quick 1888 (0-0). ,,Toen viel de scheidsrechter geblesseerd uit. En bij de KNVB konden we toen niemand bereiken, dus zijn we maar naar huis gegaan”, zei trainer Thijs Hendriks van de Lentenaren. ,,Het ging tot dat moment gelijk op.”

Vierde klasse E

OSC-FC Kunde 0-0