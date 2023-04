Sprinkhanen drukt Loil nog dieper het moeras in

Sprinkhanen-trainer Ico Bod was blij met de overwinning. ,,In Loil wonnen we destijds ook met 2-1 in de extra speelminuten en nu weer.”

Bod had het gevoel dat Loil zich al bij de naderende degradatie had neergelegd. ,,Onze tegenstander heeft zich wel kapot geknokt en er samen met ons een leuke wedstrijd van gemaakt. Er kwam veel publiek op de derby af. Er was vuurwerk en na afloop feest met beide teams in de kantine.”

Remco Derksen had de thuisclub in de beginfase op voorsprong moeten zetten, maar hij hielp een levensgrote kans om zeep. ,,We kwamen zelfs achter”, zei Bod. ,,We waren voor rust slordig in balbezit en hanteerden veel te snel de lange bal. Na de pauze hebben we dat omgezet. Het defensie-duo Sjoerd Duis en Jan Strijbis was eindelijk geduldiger en zocht de opening via de zijkanten. Toen bleek dat we voetballend veel beter dan Loil waren.”