Sprinkhanen krijgt volgens trainer Ico Bod ‘te weinig’ tegen Loil: 1-1

,,We kregen veel te weinig.” Sprinkhanen-trainer Ico Bod vond dat zijn team meer had verdiend. ,,Voor rust raakten we de lat en werd er een bal bij Loil van de lijn gehaald. Na de pauze werd er onterecht een doelpunt van Daimy Fielt wegens buitenspel afgekeurd. En in blessuretijd dacht ik echt dat we gingen winnen. Daimy Fielt stond voor een leeg doel. Hij wilde scoren, maar werd van de sokken gelopen. Iedereen verwachtte een strafschop voor ons, maar die bleef uit.”