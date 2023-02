Stef te Veluwe bikkelt met liefde voor VDZ: ‘Een tegenstander boeit me niet. Gewoon erin kletsen’

Winnen van SC Westervoort en de eerste plaats overnemen in 3B, dat was vooraf het doel voor Stef te Veluwe. Want die eerste plek kennen ze bij VDZ slechts uit een grijs verleden. ,,Dat is meer dan tien jaar geleden. Die wedstrijd was ik namelijk pupil van de week. Joris (Schemkes, MG) voetbalde toen al in het eerste, daar heb ik met hem nog over gesproken”, sprak Te Veluwe die bepaald geen typische VDZ-voetballer is. Meer een type Bennie Hofs.