Stéven Verheijen krabbelt langzaam weer op na depressie: ‘Het was heel erg confronterend’

Hij behoorde tot de kroonprinsen in het Achterhoekse amateurvoetbal. Met het Doetinchemse DZC’68 werd Stéven Verheijen in 2017 kampioen in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal en handhaafde hij zich vervolgens twee jaar keurig in de eerste klasse. Er volgde een mooie promotie naar Quick’20 in Oldenzaal en daarna meldde hoofdklasser Silvolde zich in 2020.