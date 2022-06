Strafschop in laatste minuut beëindigt promotiedroom van Theole: ‘We zijn hier echt bestolen’

Een geweldig seizoen in de tweede klasse eindigde voor Theole met een enorme domper. Een strafschop wegens een handsbal in de 120ste minuut van de wedstrijd tegen IVV, in de halve finale van de nacompetitie, maakte donderdagavond een einde aan de Tielse promotiedroom.