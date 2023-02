SV Waalstad en Elsweide leven mee met slachtoffers aardbeving in Turkije: ‘Van clubhuis een inzamelpunt gemaakt’

Het hoofd van de leden staat ook niet naar voetballen, zegt penningmeester Öner Al van SV Waalstad. ,,Toen maandag duidelijk was hoe groot de ramp in Turkije is, hebben we van ons clubhuis een centraal punt gemaakt voor de inzameling van goederen voor de slachtoffers. We hebben één post op social media gezet en het was onvoorstelbaar hoeveel mensen daarop reageerden”, aldus Al.