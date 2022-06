SVGG jubileert: 75 jaar met ‘foute’ clubnaam

Het is zaterdag feest op sportpark De Biel. De club uit Megchelen bestaat 75 jaar. Of beter gezegd 76, maar vanwege corona is het jubileum een jaar uitgesteld.

Goed is niet het juiste woord voor het jubileumboek. ‘Prachtig’ is een betere kwalificatie. De hele geschiedenis van het voetbal in het grensdorp Megchelen komt in bijna 200 pagina’s voorbij. De niet alledaagse clubnaam passeert de revue, de beste voetballer (Jan Roes) uit de historie wordt belicht en ook de historische promotie naar de vierde klasse krijgt voldoende aandacht. ,,Aan het boek is door veel mensen heel veel tijd besteed”, stelt Gross-Bölting. ,,Ze zijn er heel erg druk mee geweest.”