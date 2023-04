SVO/VVLK maakt Leuths feest compleet met derbywinst op Millingen

VOETBAL NIJMEGEN EOSVO/VVLK won de allerlaatste derby in Leuth, de wedstrijd tegen Millingen in de vierde klasse E eindigde maandag in 2-0. Eendracht’30 verloor met 3-1 bij Olympia’18 en gaat zware weken tegemoet in de tweede klasse G.

Volledig scherm SVO/VVLK en Millingen treffen elkaar voor de allerlaatste keer in Leuth. © David van Haren

Vuurwerk, fakkels, omgekeerde gestolen vlaggen, een grote feesttent en opkomstmuziek. SVO/VVLK en het massaal aanwezige publiek (ook uit Millingen) zorgden - op enkele fakkels op het veld na - in Leuth voor een waardig afscheid van derby’s in het polderdorp.

Voetbal verdwijnt door de fusie volgend seizoen naar Ooij, dit seizoen wordt er nog om en om thuis gespeeld.

Voor rust kreeg de thuisploeg de beste kansen, nadat Rik Vermeulen voor Millingen op SVO/VVLK-doelman Frank Klomberg stuitte. Aan de andere kant was Koen Keukens twee keer dicht bij een doelpunt. Zijn kopbal ging via Millingen-goalie Chiem Haukes op de paal en ook de rebound was een prooi voor de goalie.

SVO/VVLK bleef aanzetten. Jurgen Vink schoot vervolgens over na een scherpe voorzet, een kopbal van Daan Bank ging net naast. Goals vielen er niet.

In de tweede helft pakte Millingen-speler Sam van der Velden snel achter elkaar twee gele kaarten. SVO/VVLK profiteerde optimaal, want een vrije trap op de lat van Joris Weeren na de tweede overtreding van Van der Velden werd door Stan Keukens in de rebound tot doelpunt gepromoveerd: 1-0.

Daarna bleef de derby spannend. Millingen-speler Owen Schenning miste een kwartier voor tijd op een haar na. Klomberg kon een vrije trap net voor de lijn vangen. Uiteindelijk besliste SVO/VVLK in de slotfase pas het duel via een raak schot van Siem Hoogma: 2-0.

Vervolgens hadden vrijwilligers van SVO/VVLK én Millingen moeite om het uitpubliek in toom te houden. Fakkels belandden op het veld. De wedstrijd kon wel uitgespeeld worden, waardoor koploper SVO/VVLK in de vierde klasse E met twee duels meer gespeeld vier punten voorsprong neemt op Krayenhoff.

Krayenhoff blijft na krappe winst een punt achter SVO’68/VVLK

Een vrije trap van Hakim el Hatri hobbelde na 80 minuten in doel en besliste de wedstrijd van Krayenhoff tegen Overasseltse Boys in de vierde klasse E. Met die krappe 1-0 blijft de Nijmeegse ploeg in de vierde klasse E met een duel minder een punt achter SVO’68/VVLK.

Trainer Angelo van Elk die vijf geblesseerde basisspelers miste, was blij met de welkome aanvulling uit lagere elftallen: ,,Mijn ploeg toonde veel power en inzet.” Boys-trainer Robin Kersten: ,,Verlies was onnodig; we verdienden een punt en hebben twijfels bij een afgekeurd doelpunt.”

Roda’28 was tevreden met de 1-1 tegen OSC. De Winssense ploeg kwam via Marijn van Kraaij op voorsprong. De gasten kwamen na rust via Maurits Berens langszij. Hun aanvoerder Jop Leenders zag direct rood. Volgens coach Dinand van Haaren was de 1-1 voor Roda het maximaal haalbare.

Heumen gaf in blessuretijd de voorsprong tegen UHC weg. Via Harm Franken en Daan Poos (assist van broer Luuk) stond de thuisclub op 2-0. Beide Hernense tegentreffers waren van Heumense makelij. Heumen-trainer Rob Ernst baalde van het onnodig puntverlies en Kasper Vullings van UHC deed dat over de door de gasten gemiste kansen: ,,We krijgen zo niet meer lucht.”

Eendracht’30 krijgt het benauwd na nieuwe klap in degradatiestrijd

Eendracht’30 gaat zware weken tegemoet in de tweede klasse G. De equipe uit Mook ging maandag onderuit (3-1) in de inhaalwedstrijd tegen Olympia’18. Door de nederlaag blijft de voorsprong op nummer 11 Volkel slechts twee punten, terwijl de formatie van trainer Wim Joosten de komende weken nog speelt tegen drie ploegen uit de top 5.

Een spektakelstuk was het niet bepaald op sportpark Pelzer. Hoewel zowel Olympia als Eendracht binnen de competitie bekend staat als ploeg die het van verzorgd voetbal moet hebben, kwam daar in Boxmeer niet veel van terecht. Na een klein half uur belandde een poging van Joep van Dam op het dak van het doel, waarna Kas van den Bosch aan de andere kant ook een levensgrote kans miste.

Na rust ging het lopen bij de thuisploeg. De Boxmerenaren kwamen in de tweede helft al snel op voorsprong, nadat Sjoerd Bosch opzichtig in de fout ging. Juul Schelbergen was niet zelfzuchtig en legde de bal af op Teun Lemmen, die koelbloedig afrondde. De gasten uit Mook kwamen er nadien nauwelijks meer aan te pas, totdat ze een kwartier voor tijd gelijk maakten via een intikker van Van Dam. In de slotfase schoot Sem Janssen vanaf elf meter raak, waarna Juul Schelbergen even daarna zijn voorzet zag binnenvallen: 3-1.

Laagvlieger Avios/DBV verrast hoogvlieger WVW

Avios/DBV, laaggeklasseerd in de vijfde klasse D, hield maandag subtopper WVW in Weurt knap op 2-2. In dat duel maakte Daan Bremmers zijn 100ste en 101ste doelpunt voor de ploeg uit Alphen en Maasbommel. ,,Het gaat iedere week voetballend weer wat beter”, zei Avios-trainer Gerrit Smits. Avios/DBV pakte na de winterstop 7 punten en staat nu met 11 punten voorlaatste. De bezoekers misten nog een penalty. WVW had moeite met scoren. Alleen Sjoerd Keijser en Kaj Dreis vonden het net.

Niftrik bleef puntloos op tweede paasdag. Het duel met titelkandidaat Batavia in Batenburg ging met 5-1 verloren. Sven Klaassen maakte namens de thuisploeg een hattrick. Yannis Ngola en Samet Özer vergrootten de score. In de slotfase deed Niftrik iets terug: Roel van der Hoeven schoot van afstand raak. Niftrik-trainer Robby Ernste: ,,We voetbalden goed, creëerden veel mogelijkheden, maar werden vooral op de individuele klasse van Sven Klaassen verslagen.”

Later meer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.