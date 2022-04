’t Peeske dolblij met ‘aangewaaide’ Jonathan Martina

Hij was op tweede paasdag de beul van kampioenskandidaat FC Dinxperlo. Liefst driemaal scoorde Jonathan Martina in het met 4-0 gewonnen duel voor 't Peeske. Afgelopen donderdag trof hij ook al tweemaal doel tegen SC Meddo en tegen GWVV, Etten en Ajax Breedenbroek was hij ook al succesvol voor de nummer vier in de vierde klasse C.