Talent van 16 jaar is schamel lichtpunt bij Focus’07: ‘Ik ben diep teleurgesteld in alle spelers’

Koploper De Treffers verdient meer publiek: ‘Het enige wat we nog missen’

Zeven duels, zes zeges. Nog altijd ongeslagen. De 3-1 zege op Noordwijk in de voorronde van de KNVB-beker dinsdag is voor De Treffers slechts een overwinning in een hele serie. De ploeg van trainer Leeroy Echteld wacht zaterdag al een nieuwe krachtmeting, tegen Koninklijke HFC.

23 september