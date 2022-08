TEC heeft met voormalig Ajax-talent El Idrissi gewenste doelpuntenmaker binnen

Domper voor TEC: topscorer Gino Bosz vertrekt vlak voor competitie­start naar tweedeklas­ser Unicum

Een opmerkelijke transfer vlak voor de competitiestart van TEC: de Tielse tweededivisionist is sterkhouder Gino Bosz kwijtgeraakt aan Unicum uit Lelystad, dat vier niveaus lager in de tweede klasse voetbalt. De 29-jarige ex-prof ontbrak daarmee zaterdag in het afsluitende oefenduel met Jong Feyenoord (2-2).

13 augustus